Trwają Dąbskie Wieczory Filmowe

Miejski Ośrodek Kultury przez cały weekend zaprasza na seanse.

W piątek o godz. 21:30 na plaży w Dąbiu można obejrzeć film Fanatyk i Wujek Foliarz - mówi Grażyna Iłowiecka z Miejskiego ośrodka kultury.- W sobotę widzimy się znowu na plaży. O godz. 19 zaczniemy potańcówką z muzyką filmową. Po potańcówce od razu pokaz filmu z Sezony - mówi Iłowiecka.Seansom towarzyszą prelekcje i spotkania z reżyserami i artystami. To dzięki temu możemy o filmach rozmawiać i dzielić się swoimi odczuciami - dodaje Iłowiecka.- To kino nie jest po prostu tylko seansem z popcornem, są też goście, którzy mogą się wypowiedzieć, którzy zachęcają do zadawania pytań. Takie doświadczenie, które wzbogaca zarówno twórców, jak i odbiorców - mówi Iłowiecka.Finał Dąbskich Wieczorów Filmowych w niedzielę o godz. 18 w Klubie Delta przy Racławickiej - w programie pokaz filmu Wróbel i spotkanie z jego reżyserem Tomaszem Gąssowskim.Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.