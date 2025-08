Trwa Festiwal Słowian i Wikingów [WIDEO, ZDJĘCIA]

W Wolinie trwa drugi dzień Festiwalu Słowian i Wikingów. W programie między innymi bitwa o most, warsztaty przędzenia na wrzecionie i słowiańskie wróżby.

Zwiedzający przez cały czas mogą odwiedzać chaty rekonstruktorów i podziwiać rękodzieło wykonane tradycyjnymi metodami.- Chcieliśmy odwiedzić po prostu to miejsce i zobaczyć co się dzieje, może kupić jakieś pamiątki. - Zawsze jak jesteśmy na urlopie nad Morzem Bałtyckim, na Pomorzu Zachodnim, staramy się ten festiwal odwiedzić. Jest to taka fajna forma edukacji, pokazania dzieciom jak żyło się dawniej, jak dawniej się wytwarzało wyroby, jedzenie, ubrania. - Bardzo fajnie, bardzo mi się podoba ten klimat, właśnie te ubiory, klimatyczne rzeczy. - Jesteśmy tutaj w tym miejscu, które jest bardzo fajną historią, miksem kultur słowiańskiej, nordyckiej, kupieckiej - mówią odwiedzający.Wydarzenia związane z festiwalem odbywają się zarówno w wolińskim skansenie, jak i w centrum Wolina.