"Przelej krew w rocznicę Powstania Warszawskiego". Pamiątkowa koszulka za krew [ZDJĘCIA]

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie zaprasza wszystkich chętnych do oddawania krwi. Krwiodawcy otrzymają koszulki ze wzorem powstańczej "kotwicy".

Ze względu na akcję "Przelej krew w rocznicę Powstania Warszawskiego" punkt w Szczecinie będzie otwarty w piątek do godziny 16:00. Krew można oddawać też w Drawsku Pomorskim, Świnoujściu, Stargardzie i Chociwlu.







Harmonogram punktów, w których będą wydawane koszulki:



1 sierpnia:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie

Terenowy Oddział w Drawsku Pomorskim

Terenowy Oddział w Kołobrzegu

Terenowy Oddział Koszalin - RCKIK Szczecin

Terenowy Oddział w Świnoujściu

Terenowy Oddział w Szczecinku

Ekipowe pobieranie w Świdwinie, ul. 1 Maja



2 sierpnia:

Ekipowe pobieranie krwi w Stargardzie, ul. Staszica 16



3 sierpnia:

Ekipowe pobieranie w Szczecinie, Ul. Jarowita



8 sierpnia:

Ekipowe pobieranie w Gryfinie



Edycja tekstu: Michał Król

Pierwsi chętni ustawili się w kolejce do oddania krwi już o godzinie 7 rano.- Każda akcja, która zwiększy świadomość Polek i Polaków w ramach honorowego krwiodawstwa, jest bardzo istotna. Łączenie z upamiętnieniem Powstania Warszawskiego jest bardzo istotne - mówi uczestnik akcji.Zastępca dyrektora Centrum Anna Lipińska zachęca wszystkich do oddawania krwi, szczególnie w tak ważną rocznicę.- Trzeba być wypoczętym, zjeść rano lekki posiłek, nie mieć objawów przyziębienia, czyli być zdrowym. Żadnych wyników nie trzeba wykonywać. Badania będą wykonywane u nas przy kwalifikowaniu do oddania - mówi Lipińska.Krew będzie można oddawać przez cały weekend.