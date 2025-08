Półkolonie żeglarskie, czyli nauka pływania, odpowiedzialności i współpracy [ZDJĘCIA]

Fot. Centrum Żeglarskie w Szczecinie Fot. Centrum Żeglarskie w Szczecinie Fot. Centrum Żeglarskie w Szczecinie Fot. Centrum Żeglarskie w Szczecinie

Uczą się podstaw pływania: na kajaku, na żaglówce, czy na desce.

Chodzi o uczestników dziecięcych półkolonii, które odbywają się w Centrum Żeglarskim w Szczecinie. Rozmawiała z nimi nasza reporterka Kamila Kozioł.



- Czego się nauczyliście? - zapytała bezkompromisowo.

- Pływania. Na żaglówkach, na kajakach, na desce...

- A co ci się najbardziej podoba na żaglówce? - dopytywała.

- To, że mam kolegę, który mi może zawsze pomóc - usłyszała w odpowiedzi.



- Uczymy się bardzo prostych rzeczy: wchodzenia na łódkę, trzymania steru, poprawnej pozycji na jachcie lub płynięcia prosto, metodą półwiatrową. Tak samo przy kajakach; pierwsze ruchy wiosłami, jak to sobie ogarnąć, jak to jest, że kajak skręca w tą czy w tamtą stronę. Bardzo podstawowe rzeczy - dodała pani Bożena, opiekunka półkolonii żeglarskich.



Centrum Żeglarskie w Szczecinie jest jednym z największych tego typu ośrodków szkoleniowych w Polsce.



