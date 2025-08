Kuchnia słowiańska na festiwalu w Wolinie

Podpłomyki, chlebki pasterskie i słowiański napitek - oczywiście bezalkoholowy. Tego i wielu innych rzeczy można skosztować w Wolinie na Festiwalu Słowian i Wikingów.





- Właśnie odstałyśmy długo w kolejce, żeby zjeść podpłomyki. Smaczne były. - Skusiłem się na chleb pasterski. - To jest nasz pierwszy posiłek tutaj, ale zachęciła nas długa kolejka. - Przyciąga zapach, który wychodzi prosto z pieca, delikatnie przypieczona mąka, a ogień jest najlepszą przyprawą - mówią odwiedzający festiwal.





- Rozwałkowuję bardzo cienko ciasto na zakwasie. To jest takie same jak na chleb. I za chwilę będziemy go wkładać do pieca. 3-4 minuty i chleb pasterski będzie gotowy - mówi piekarz.

Edycja tekstu: Michał Król

Rekonstruktorzy z całej Europy w słowiańskiej wiosce pokazują nie tylko, jak w średniowieczu walczono, ubierano się i mieszkano, ale także jak gotowano.Festiwal zakończy się w niedzielę wieczorem.