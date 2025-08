Miejska przesadzarka i jej niewielkie przebiegi

Przesadzarkę kupiono w 2019 roku. Kosztowała 70 tysięcy złotych. źródło: wiadomosci.szczecin.eu

Jest w Szczecinie od pięciu lat. Miasto użyło jej kilkanaście razy. Chodzi o przesadzarkę do drzew.

To specjalne urządzenie, które można przymocować do koparki i w ten sposób wyciągnąć z ziemi drzewo z korzeniami, a następnie posadzić je w nowym miejscu.



Zapytaliśmy w szczecińskim magistracie, dlaczego przesadzarka nie jest używana częściej. To był zakup pilotażowo-eksperymentalny i nie każde drzewo można nią przesadzić - tłumaczy Paulina Łątka z biura prasowego miasta.



- Urządzenie jest niewielkich rozmiarów, z czaszą, która wydobywa bryłę korzeniową o średnicy 130 centymetrów, co pozwala na przesadzanie drzewek i krzewów o maksymalnej wysokości 3 metrów i obwodzie pnia 20 centymetrów - powiedziała.



Są też inne metody na przesadzanie drzew, z których miasto korzysta.



- Przesadzane były kasztanowce przy ulicy Modrej i Koralowej. Tutaj była zastosowana inna metoda: wydmuchiwania ziemi z pomiędzy korzeni - dodała Łątka.



Przesadzarkę kupiono w 2019 roku. Kosztowała 70 tysięcy złotych.



