A może przejść na workation?

Narodził się w pandemii i od tamtej pory zyskuje na popularności - workation to trend, który łączy pracę zdalną z podróżowaniem i wypoczynkiem.

Pracę z nietypowego, często atrakcyjnego turystycznie miejsca praktykuje programista ze Szczecina Tomasz Jasek z małżonką.



Jego pasją jest wspinaczka. Z workation zwiedził m.in. Włochy i Austrię i jak mówi, wbrew pozorom taki tryb pracy zwiększa jej efektywność.



- Naprawdę chce się wykorzystać ten dzień; w tym tygodniu chcemy to i tamto i tamto... Do tego dokładamy, że trzy dni będziemy się np. wspinać po pracy, bo jednak jesteśmy zmotywowani do tego, żeby wstać, odejść od komputera i pójść zrobić swoje - tłumaczył.



Cyfrowi nomadzi chętnie jeżdżą na Maltę i Cypr, ale workation najczęściej praktykują w stolicach, dużych miastach z odpowiednią infrastrukturą do pracy - wskazuje dr Elżbieta Wąsowicz-Zaborek ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.



- Na pierwszym miejscu pojawił się Londyn, który jest kategorią samą w sobie. Nie było innych miejscowości podobnych do Londynu pod względem liczby ofert dla nomadów. Natomiast bardzo wysoko stoi też Barcelona, od której myślę, że nomadzi zaczną odchodzić ze względu na overturyzm - zaznaczyła.



