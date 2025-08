Windy na Hangarowej. Środki są, będzie kolejny przetarg

Winda na kładce przy ul. Hangarowej. Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin/Archiwum]

Będzie kolejne podejście do uruchomienia niedziałających wind, które już kilka lat temu zamontowano przy kładce na ulicy Hangarowej w Szczecinie.

Kolejny przetarg na ich dostawę i montaż ogłosi w najbliższych tygodniach Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Przypomnijmy, że pierwszy przetarg ogłoszony w maju nie został rozstrzygnięty.



Wpłynęły wówczas dwie oferty, które znacznie przekraczały założony budżet tej inwestycji. Teraz będzie inaczej - zapewniał w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, Kacper Reszczyński.



- Z naszej strony to drugie postępowanie przetargowe powinno być ogłoszone w sierpniu lub wrześniu. Mogę zapewnić, że środki na ten cel są zabezpieczone - potwierdził.



Dwie z czterech wind na kładce prowadzącej do parkingu Park&Ride nie działają od ponad 5 lat. Wówczas na ich eksploatację nie zezwolił Urząd Dozoru Technicznego, ponieważ pod szybami windowymi zaczął osiadać grunt.



W maju tego roku prace związane z ich naprawą zakończyła miejska spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie. Z kolei za dostawę samych wind odpowiada Zarząd Dróg.



Do tej pory naprawa kosztowała 600 tysięcy złotych i zapłaciło za nią Miasto Szczecin. Nie udał się bowiem ustalić kto odpowiada za wady - czy projektant czy wykonawca.



Edycja tekstu: Jacek Rujna