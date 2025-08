W rocznicę Powstania Warszawskiego: zaduma, pamięć, syreny... [WIDEO, ZDJĘCIA]

O godz. 17 ruch pieszy i kołowy na placu Szarych Szeregów w Szczecinie ustał po to, by uczcić 81. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Na demonstracji frekwencja dopisała, bo na placu pojawiło się kilkaset osób w różnym wieku. Dlaczego postanowili tam przyjść?- Cel jest jasny: żeby upamiętnić naszych bohaterów, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim. - Walczyli za nasz kraj. Przez 63 dni walczyli dla nas, żebyśmy mogli normalnie żyć, jako normalni ludzie i żebyśmy mogli tutaj chodzić. - Przelali swoją krew po to, abyśmy dzisiaj mogli żyć w swoim kraju.- Jesteśmy młodymi ludźmi, musimy przypominać naszym dzieciom, że to jest taki ważny dzień. - Żeby młodzież zobaczyła naszą historię, poznała ją i kultywowała ją. - Żeby nie zaginęła pamięć o tych bohaterach, żeby to wszystko, co zrobili, nie poszło na marne. - Walczyli za nasz kraj. Trzeba oddać im honor i pamiętać o tym, co zrobili - mówili szczecinianie.Powstanie wybuchło 1 sierpnia 1944 właśnie o godzinie 17. Do walki stanęło ok. 50 tys. osób. Planowane na kilka dni powstanie trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w stolicy zginęło około 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były znacznie wyższe.