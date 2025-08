Kotwica przy Katedrze. "Nasz oryginalny pomysł uczczenia Powstania" [ZDJĘCIA]

W godzinę "W" na placu przed szczecińską Katedrą św. Jakuba żołnierze 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, kombatanci Armii Krajowej i weterani Powstania Warszawskiego sformowali "kotwicę", czyli znak Polski Walczącej.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

To oryginalny, szczeciński sposób na upamiętnienie tych, którzy walczyli za wolność Warszawy i całej Polski.- Kotwica to symbol walki o niepodległość. Kiedyś, przed laty WOT-y [żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej - przyp. red.] wpadły na ten genialny pomysł, żeby ją odtworzyć. Więc jest to nasz szczeciński oryginalny element wkładu w obchody kolejnej rocznicy powstania – podkreśliła prezes Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Szczecin Jolanta Szyłkowska.Uroczystość zgromadziła liczną grupę mieszkańców Szczecina i okolic, których łączy wspólny mianownik: pamięć o bohaterach i ich patriotyzm.- Jesteśmy tutaj z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Trzebieży. Byliśmy na pokazie filmowym o Powstaniu Warszawskim. -To jest historia i trzeba ją aktywować, pamiętać o niej. Walczyli o naszą wolność, o honor, o ojczyznę i myślę, że każdy powinien walczyć w takiej sytuacji - mówili.Uroczystości zakończyła msza święta w szczecińskiej Katedrze w intencji ojczyzny. Przewodniczył jej metropolita szczecińsko-kamieński, arcybiskup Wiesław Śmigiel.