Pogoda nie rozpieszcza, ale Jarmark Bałtycki przyciąga turystów [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

W Świnoujściu trwa Jarmark Bałtycki, na którym - mimo ulewnego popołudnia - nie brakuje odwiedzających.

Wybrzeże Władysława IV jest pełne straganów, kramów oraz punktów gastronomicznych. Wśród turystów nie brakuje zadowolonych z prezentowanej tu oferty.



- Podoba się nam, poza tym, że pada, ale to też taki dobry przerywnik. No, ciekawe rzeczy zobaczyliśmy. - Przede wszystkim to inny towar, prawda? Taki domowy, także zupełnie coś innego niż na straganach. - Jest na co popatrzeć i kilka rzeczy kupić. - Dopiero zaczynamy zwiedzanie - W czasie jarmarku przyjeżdżają moi starzy klienci po lawendę i po olejek lawendowy - mówili sprzedający i kupujący.



Świnoujski Jarmark Bałtycki czynny będzie do niedzieli do godziny 16.



Edycja tekstu: Jacek Rujna