Dąbskie Wieczory Filmowe dobiegają końca [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Na ostatni seans można wybrać się w sobotę wieczorem.

W sumie w trakcie pięciodniowego cyklu uczestnicy obejrzeli już i obejrzą łącznie sześć filmów, skłaniających do rozmowy o relacjach i sztuce kinowej.



"Wróbel" w reżyserii Tomasza Gąssowskigo - to ostatnia z propozycji Miejskiego Ośrodka Kultury, w tegorocznej edycji Dąbskich Wieczorów Filmowych. Seans rozpocznie się o 18 w szczecińskim klubie Delta.



Film opowiada o historii listonosza z polskiej prowincji, którego życie odwraca się do góry nogami. Poznając nowe osoby będzie musiał się dostosować do sytuacji, w której się znalazł.



Po seansie widzów czeka spotkanie z reżyserem filmu. Tomasz Gąssowski jest też kompozytorem i scenarzystą. Jego praca była wielokrotnie nagradzana na polskich festiwalach filmowych.



Autorka edycji: Joanna Chajdas