Wykopaliska archeologiczne w Wolinie. Badacze zachęcają do odwiedzin

Archeolodzy odkrywają tajemnice Srebrnego Wzgórza w Wolinie i zachęcają do odwiedzin - na przykład przy okazji trwającego na wyspie Festiwalu Słowian i Wikingów.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Badacze i studenci prowadzą wykopaliska w ramach polsko-duńskiego projektu, mającego przybliżyć historię portów w mieście, które we wczesnym średniowieczu było największym tego typu ośrodkiem w Europie.Na położonym na północ od Wolina Srebrnym Wzgórzu znajdowała się wielka dzielnica handlowa - tłumaczy dr Wojciech Filipowiak z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.- I w zasadzie aż do dzisiejszych czasów są odkrywane skarby srebrne, które wówczas Słowianie, wikingowie i inne nacje tutaj zakopywały. Pytanie jest dlaczego, czy był to wynik handlu, czy chowania skarbów. Są też teorie, że być może były to jakieś rytualne wymiany darów, zakopywane dla bogów - dodaje Filipowiak.Archeolodzy znajdują liczne zabytki - poza fragmentami ceramiki także kości zwierzęce, paciorki, trafili też na pozostałości chaty z XI-XII wieku.- Wiemy, dzięki odwiertom, które robiliśmy i dawniejszym badaniom, że będzie tutaj pewnie jeszcze z 1,5 do 2 metrów nawarstwień, pozostawionych przez bytność wczesnośredniowieczną. Jeszcze dwa metry w dół będziemy schodzić. Jestem niemal pewny, dzięki dawnym badaniom i naszym przeczuciom, że pod spodem będą zachowane drewniane konstrukcje nabrzeża - podkreśla Filipowiak.Badaczy na Srebrnym Wzgórzu można odwiedzać od wtorku do soboty, od 9 do 15. Prace potrwają do końca sierpnia.Polsko-duński projekt badawczy zaplanowany jest na trzy lata, współprowadzą go Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytet w Aarhus.Badania finansuje Fundacja Uniwersytetu w Aarhus i Fundacja Salling, należąca do właścicieli Netto.