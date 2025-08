Nielegalni migranci zatrzymani podczas kontroli w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Funkcjonariusze ze szczecińskiej drogówki podczas kontroli trzeźwości na jednej z ulic wylotowych z miasta zatrzymali busa. Za kierownicą siedział 32-letni obywatel Uzbekistanu. W części ładunkowej samochodu było natomiast sześciu mężczyzn - nie mieli dokumentów.

Według wstępnych ustaleń to najprawdopodobniej obywatele Erytrei, nielegalnie przewiezieni przez granicę z Litwy do Polski.



Okazało się też, że kierowca nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Mężczyzna tłumaczył, że zmierzał w kierunku Niemiec.



Wszyscy mężczyźni zostali przewiezieni na komendę. O sprawie poinformowano Straż Graniczną.



Autorka edycji: Joanna Chajdas