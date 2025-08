Artystyczna zabawa na szczecińskiej Różance [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Dla dziadków spokój na kilka godzin, a dla dzieci super zabawa, czyli kreatywna sobota na szczecińskiej Różance.

Trwają tam artystyczne warsztaty. Uczestnicy tworzą biżuterię z motywami roślinnymi czy kolorowe doniczki i zapewniają, że efekty ich pracy trafią na domowe półki.



- Maluję doniczki z motylkami. Na półkę do domu. Robię to dla mamy i taty. - To jest bardzo fajna zabawa dla dzieci. Tym bardziej, że jest to twórcze zajęcie, bardziej rozwijające niż gry komputerowe. - Dla dziadków obarczonych wnukami, to jest jak gwiazdka z nieba. Przecież one przez dwie godziny są zaintrygowane i zajęte. To jest przemiła forma wspólnego spędzania czasu... - mówią uczestnicy.



Warsztaty potrwają jeszcze przez godzinę, a we wtorek o godz. 17 na plenerowym parkiecie odbędzie się tradycyjna różankowa potańcówka, w rytmach piosenek z lat '60 i '70.



Autorka edycji: Joanna Chajdas