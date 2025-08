Szach-mat dla demencji! [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Zagrali w szachy, żeby zawalczyć o pamięć. W szczecińskich Ogrodach Śródmieście przy ulicy Wielkopolskiej odbył się turniej "Dwubój w walce z Alzheimerem".

Szachownica posłużyła jako symbol walki o sprawny umysł i profilaktykę chorób otępiennych. To międzypokoleniowa rywalizacja. Najstarszy gracz miał 87 lat, a najmłodszy 6. M.in. z nimi rozmawiał nasz reporter Krzysztof Cichocki.



- A jak to wpływa na głowę? - Super. To jest troszkę strategiczne myślenie. - To rozwija szare komórki? Mózg cały czas musi pracować, bo to cały czas trzeba przewidywać, co przeciwnik wykona, jaki ruch. - Poprawiają kondycję umysłową. - Wtedy się pamięta, jak się trzeba ruszać.



W turnieju wzięło udział ponad 20 osób. Jego organizatorem jest fundacja "Co z mamą?".



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski