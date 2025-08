Radio Szczecin w Grzybowie. Wspólne gotowanie - czas start

Aktywna Sobota z Radiem Szczecin w Grzybowie. Rozpoczął się Festiwal Zupy Grzybowej.

Na parkingu przy ulicy Bałtyckiej z wielkiego gara wciąż nalewana jest zupa grzybowa, która od kilku godzin powstawała pod czujnym okiem Roberta Bochenko. Łącznie przygotował on dwa tysiące porcji regionalnego przysmaku, a turyści, którzy zdążyli już jej spróbować są pod wrażeniem walorów smakowych.





- Smaczna udała się! - Zupka bardzo dobra, polecamy. Bardzo dobra, bardzo smaczna zupka. - Pikantna, akurat dobra dla żołądka - mówią degustujący zupę.





- Sekretem tej zupy jest czas, który jej dajemy. Najgorsze, co możemy zrobić w kuchni, to popadnięcie w nurt typu fast food. Nie. My sobie pomału wygotowaliśmy wywar z warzyw, do którego wkładamy teraz grzyby. A samo danie będzie gotowe po kilku godzinach wolnego gotowania. Nic na szybko, slow food i będzie dobrze... - podkreślał podczas przygotowania przysmaku Bochenko.



Na miejscu nie brakuje również innych pyszności. Wójt gminy Kołobrzeg Jerzy Wolski mówi, że trwa Bitwa Regionów, w której biorą udział lokalne Koła Gospodyń Wiejskich.







- Konkurs kulinarny, konkurs, który pokazuje, co mamy w regionie. Przede wszystkim nasze świetne smakołyki, świetną naszą kuchnię - zaznacza Wolski.









Edycja tekstu: Joanna Chajdas, Piotr Kołodziejski

Czekają też atrakcje dla całych rodzin, a od godziny 16 rozpoczną się koncerty. Gwiazdą wieczoru jest zespół Big Cyc, który wystąpi o godz. 20.