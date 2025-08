Trwa Jarmark Bałtycki w Świnoujściu

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]

Centrum Nauki Kopernik odwiedziło Świnoujście. Terenowa ekspozycja znajduje się przy Wybrzeżu Władysława IV na terenie Jarmarku Bałtyckiego.

Stoisko jest pełne interaktywnych atrakcji, przyciąga zarówno dzieci, jak dorosłych.



- Można do nas przyjść, można doświadczyć naszych eksponatów, one są wszystkie interaktywne, więc wszystkiego można dotknąć, sprawdzić jak to działa i czegoś się dowiedzieć - mówi Krzysztof Satała, Centrum Nauki Kopernik.



Co cieszy się największym zainteresowaniem wśród zwiedzających? - Stefan jest bardzo ciekawy, czyli nasz człowiek układanka. I łamigłówki - odpowiada Satała.



Co oglądasz, powiedz? Wątrobę chyba. - Wątrobę. Piękny manekin i sobie poznajemy ciało - Niby na pierwszy rzut oka łatwe, ale dość skomplikowane. - Mężowi udało się rozłożyć krzyżak, ale teraz próbuje go złożyć. Idzie już trochę gorzej - mówią odwiedzający wystawę.



Jarmark Bałtycki trwa do godziny 16 w niedzielę.



