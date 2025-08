Atak na policjanta. Napastnik zatrzymany

Mężczyzna, który w piątek w Maszewie zaatakował funkcjonariusza, został zatrzymany - poinformowała w sobotę wieczorem Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie. Poszkodowany policjant nie odniósł poważnych obrażeń.

Zdarzenie miało miejsce w Maszewie (pow. goleniowski), gdzie w piątek policjanci próbowali zatrzymać poszukiwanego mężczyznę. Ten zaatakował funkcjonariusza. Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie nie ujawniała szczegółów sprawy. W sobotę o godz. 19 potwierdzono zatrzymanie napastnika.





- Policja od razu po zdarzeniu rozpoczęła poszukiwania - powiedziała st. post. Martyna Kowalska z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie.





- Mężczyzna został zatrzymany. Trwają czynności. Na razie nie mogę przekazać więcej informacji - dodała PAP oficer prasowa Komendy KPP.





Policjanta wyjaśniła, że w piątek, podczas próby zatrzymania mężczyzny, "doszło do naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza Posterunku Policji w Maszewie". Oficer prasowa zdementowała informacje, które pojawiały się m.in. na portalach społecznościowych, że interweniujący policjant został ciężko pobity i zraniony ostrym narzędziem.- Nie doszło do ugodzenia nożem, obrażenia nie zagrażają życiu policjanta. Po badaniach i konsultacji opuścił szpital – przekazała.Naruszenie nietykalność cielesnej funkcjonariusza (art. 222 KK) zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. Za napaść na policjanta (art. 223 KK) grozi od roku do 10 lat więzienia.