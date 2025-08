Piotr Lisek ma nowego szkoleniowca

Piotr Lisek ma nowego trenera. Szkoleniowcem utytułowanego tyczkarza została jego żona Aleksandra Lisek z domu Wiśnik.

To była mistrzyni Polski w skoku o tyczce i reprezentantka naszego kraju. Po 10 latach współpracy tyczkarz Klubu Mistrzów Sportu Szczecin pod koniec czerwca rozstał się ze swoim trenerem Marcinem Szczepańskim.





Piotr Lisek przyznaje, że małżonka z dużym zapałem przystąpiła do pracy szkoleniowej.



- Ola bardzo się zaangażowała, gdy powiedziałem, że "może ty jednak byś rzuciła okiem na te skoki", no bo w konkurencji skok o tyczce feeling tego, co się robi, może być zupełnie inny z tym, co jest z boku. I dlatego trener jest nieodzowny w naszej konkurencji - powiedział.Piotra Liska skaczącego pod wodzą nowego trenera będzie można zobaczyć w akcji już w środę na stadionie przy Litewskiej w Szczecinie podczas lekkoatletycznego Międzynarodowego Memoriału Wiesława Maniaka.