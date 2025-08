Marchewka: Jest to inwestycja strategiczna, kluczowa dla nas i na pewno nie ustąpimy nawet o krok

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie decyduje, czy uznać, czy odrzucić skargę organizacji ekologicznych na decyzję środowiskową w sprawie budowy terminalu kontenerowego w Świnoujściu. Decyzję zaskarżyły dwie organizacje - z Niemiec i ze Świnoujścia.





Niezależnie od wyroku sądu, terminal kontenerowy w Świnoujściu jest inwestycją priorytetową i będziemy ją ambitnie realizować - powiedział wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.- Zdaję sobie z tego sprawę, że są przeciwnicy tej inwestycji, że naszym sąsiadom albo organizacjom środowiskowym nie podoba się realizacja portu kontenerowego, ale my musimy robić swoje, to jest inwestycja o strategicznym znaczeniu, będziemy robić wszystko, aby zrealizować w jak najkrótszym czasie ten terminal. Czekamy do 11, zobaczymy, co będzie po - mówi Marchewka.Na kilka tygodni została wstrzymana jedynie decyzja środowiskowa, a nie cała inwestycja - dodaje Arkadiusz Marchewka.- Możliwości mamy wiele, w zależności od tego jaka będzie decyzja sądu, będziemy podejmować takie kroki, które pozwolą w jak najkrótszym czasie zrealizować port kontenerowy w Świnoujściu. Jest to inwestycja strategiczna, kluczowa dla nas i na pewno nie ustąpimy nawet o krok - dodaje Marchewka.Na odwołanie się od decyzji sądu strony będą miały 30 dni. Terminal kontenerowy w Świnoujściu ma przyjmować największe statki pływające po Bałtyku. Ma być zbudowany do 2029 roku.Edycja tekstu: Kamila Kozioł