Szybciej pociągiem ze Świnoujścia do Wrocławia [WIDEO, ZDJĘCIA]

Przejazd pociągiem ze Świnoujścia do Wrocławia skróci się o 40 minut. To efekt umowy podpisanej na modernizację 270 kilometrów linii kolejowej. Koszt tej inwestycji, to ponad 620 milionów złotych.





- Tą inwestycją stawiamy na kolej, zwiększamy liczbę ładunków, które będą transportowane koleją i zwiększamy potencjał portu w Szczecinie i portu w Świnoujściu, bo to są kluczowe inwestycje dla poprawy efektywności transportu tych towarów - mówi Marchewka.



Modernizacja tego odcinka znacznie zwiększy prędkość pociągów jadących od Świnoujścia przez Szczecin i Zieloną Górę do Wrocławia - informuje wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.



- Pociągi pasażerskie pojadą 140, na niektórych odcinkach 160 km/h, a w ruchu towarowym będzie możliwość stabilnej jazdy z prędkością 100 km/h. Tak, żeby pociąg, który wyjedzie ze Świnoujścia, był we Wrocławiu po pięciu godzinach - mówi Malepszak.



Ta inwestycja zwiększy konkurencyjność portów w Szczecinie i Świnoujściu - mówi dyrektor ds. realizacji inwestycji PKP PLK, Marcin Mochocki.



- Pierwsze prace realizowane na infrastrukturze będą widoczne na ponad 200 kilometrach linii kolejowej nr 273, czyli popularnie zwanej "Nadodrzanki" pomiędzy Szczecinem a Wrocławiem oraz linii 401 od Szczecina do Świnoujścia - mówi Mochocki.



Linia kolejowa nr 273, potocznie nazywana "Nadodrzanką", łączy Wrocław ze Szczecinem. Ma ponad 350 km i przebiega przez województwa: dolnośląskie, lubuskie i zachodniopomorskie. Inwestycja będzie realizowana dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy. Wykonawcy mają rok na jej realizację.



