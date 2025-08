Mniej wypadków na drogach w regionie

Policja podsumowała pierwszy miesiąc wakacji. Jak mówi sierżant sztabowy Adrianna Szczerba z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, w lipcu doszło do 84 wypadków drogowych.

- To wyraźny spadek w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku, kiedy doszło do 94 takich zdarzeń. W pierwszej połowie wakacji na drogach regionu śmierć poniosły cztery osoby, podczas gdy w ubiegłym roku w tym samym czasie było ich aż dziewięć - mówi Szczerba.Policja przypomina, by w sierpniu również zachować rozwagę podczas podróży.- Dostosujmy prędkość do warunków na drodze, zwłaszcza podczas wakacyjnych wyjazdów, gdy ruch jest wzmożony, a pogoda bywa zmienna. Nigdy nie wsiadajmy za kierownicę po alkoholu, nawet niewielka ilość może znacznie obniżyć czas reakcji - dodaje Szczerba.W całej Polsce doszło do prawie 160 wypadków.