Policja opublikowała portrety poszukiwanych związanych ze sprawą zabójstwa w Policach [ZDJĘCIA]

Sprawcy, którzy mieli ugodzić młodego mężczyznę nożem przed jednym z całodobowych sklepów w Policach, nadal poszukiwani. Ich wizerunek opublikowała zachodniopomorska policja. Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę - przekazała prokurator Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Nasza reporterka rozmawiała z właścicielem sklepu, w pobliżu którego doszło do zdarzenia.- Dwóch mężczyzn zaatakowało jednego, kopali go, pięściami okładali, a jeden z nich dźgał go nożem w szyję. Po czym zaczęli uciekać, ten dźgnięty biegł za nimi, ale chyba poczuł, że coś jest nie tak. Przewrócił się tutaj przed sklepem - mówi właściciel sklepu.Mieszkańcy Polic informują, że w okolicy miejsca zdarzenia często dochodzi do awantur.- Zawsze znajdzie się jakiś punkt, w którym tacy ludzie się zbierają. - Pełno ich tu jest. Siedzą na tych ławkach, to nawet strach usiąść. - Zawsze siedzą jacyś tam co piją na okrągło, także ja z nimi nie zadzieram - mówią mieszkańcy.Mężczyzna, który został ugodzony nożem, zmarł w szpitalu. Poszukiwani mężczyźni to 23-letni Mateusz Gołębiewski oraz 23-letni Dawid Szustakiewicz.