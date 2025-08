Policyjny pies Trafika odnalazł 50-latka, który bez wiedzy personelu wyszedł z jednego ze szczecińskich szpitali.

Mężczyzna wymagał pomocy medycznej. Po informacji o zaginięciu, policjant - wraz ze swoją czworonożną pomocniczką - rozpoczęli poszukiwania. Okazało się, że mężczyzna był nietrzeźwy. Przetransportowano go do Centrum Profilaktyki Uzależnień, stamtąd trafi do szpitala na dalsze konsultacje medyczne.



