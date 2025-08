Rosja grozi rozmieszczeniem rakiet krótkiego i średniego zasięgu. Moskwa zapowiedziała, że to reakcja na potencjalne rozlokowanie amerykańskich rakiet w Niemczech.

Dokument podpisany w 1987 roku między Waszyngtonem i Moskwą został wypowiedziany przez Stany Zjednoczone.







Pentagon uznał, że Rosja narusza traktat wykorzystując do systemów Iskander rakiety nieodpowiadające parametrom przyjętym w międzynarodowych dokumentach. Od tamtej pory Rosjanie wielokrotnie testowali rakiety krótkiego i średniego zasięgu, które pokonują dystans od 5 do 5,5 tysiąca kilometrów i są zdolne do przenoszenia ładunków jądrowych. Jak przypominają rosyjskie media niezależne, w tym Radio Swoboda, Kreml już oficjalnie anonsował budowę takich rakiet. Rakiety krótkiego i średniego zasięgu były zakazane, ponieważ krótki czas lotu od wyrzutni do celu ogranicza atakowanej stronie możliwość odpowiedzi na uderzenie jądrowe.





Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Do 2019 roku obowiązywało rosyjsko-amerykańskie porozumienie o nierozmieszczaniu rakiet krótkiego i średniego zasięgu.