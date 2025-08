Zepsute tablice informacyjne na kluczowych przystankach komunikacji [ZDJĘCIA]

Mają służyć pasażerom, a stoją wyłączone bądź zdewastowane. Mowa o tablicach informacyjnych na przystankach na placu Rodła i Bramie Portowej.

Edycja tekstu: Michał Król

Pasażerowie są zdegustowani.- Oczywiście, że się przydaje. Przynajmniej wiadomo za ile odjeżdża tramwaj czy autobus. - Czekam na tramwaj, który ma mnie dowieźć na prawą stronę i nie mam wyjścia, muszę czekać. Przyjedzie siódemka, ósemka, wsiadam w cokolwiek i jadę. - Tak nie powinno być, niech się tam zarządcy jakoś sprężają i wezmą do pracy - mówią pasażerowie.Tablice na placu Rodła są unieruchomione z powodu awarii przyłączy elektrycznych, a ta na Bramie Portowej - na przystanku w stronę Prawobrzeża - została zdemolowana i owinięta plastikowym workiem – mówi Kacper Reszczyński, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.- Wszystkie zgłoszenia dotyczące usterek są przekazywane do odpowiednich służb technicznych. Naprawy realizowane są w możliwe najkrótszym czasie, zgodnie z obowiązującymi procedurami serwisowymi oraz gwarancyjnymi. ZDiTM niezwłocznie przekazuje zgłoszenia do właścicieli systemów bądź wykonawców, jeżeli są oni odpowiedzialni za dalszą obsługę - mówi Reszczyński.Na razie nie wiadomo, kiedy te tablice zostaną naprawione.Obecnie w Szczecinie działa około 170 urządzeń wyświetlających najbliższe odjazdy linii tramwajowych i autobusowych oraz informacje o czasowych zmianach w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Pierwsze z nich pojawiły się w 2010 roku i są rozmieszczone przede wszystkim na najważniejszych węzłach przesiadkowych w mieście.