Brama Portowa i jej zapadnięte odpływy. "Tu naprawdę grozi niebezpieczeństwo..." [ZDJĘCIA]

Piesi przechodzący przez zebrę przy szczecińskiej Bramie Portowej muszą na siebie uważać. To przez pozbawione pokryw odpływy na wodę. Znajdują się na wysokości przystanku tramwajowego w stronę placu Rodła i ulicy Wyszyńskiego.

Mieszkańcy są zaniepokojeni stanem tych urządzeń.



- Wielka dziura, wyłom jakiś, tu naprawdę grozi niebezpieczeństwo. - No, mógłby sobie ktoś coś zrobić o to, dokładnie. - Powinni tę dziurę załatać, nie?! - Nie powinno jej tu być, co ona tutaj robi??? Jak najszybciej należałoby to zrobić, a niestety, to już trwa bardzo długo i niejedna osoba może sobie złamać nogę nawet i kręgosłup - mówili.



Uszkodzone odpływy zostaną jeszcze dzisiaj [wtorek, 5 sierpnia - przyp. red.] zabezpieczone, a w następny weekend wyremontowane – zapewnia rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie, Wojciech Jachim.



- Mamy tam ciężki transport w postaci autobusów; to najprawdopodobniejsza przyczyna rozkruszenia. To są polimerowe odpływy, które nie powinny w tak szybkim tempie ulec destrukcji, no, ale tak się stało. Prawdopodobnie wada materiałowa tej partii - podejrzewa Jachim.



Urządzenia zostały zainstalowane dwa lata temu w trakcie przebudowy pl. Zwycięstwa. Odprowadzają one wodę do miejskiej kanalizacji.



