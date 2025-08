Limit płynów w bagażu podręcznym w samolocie będzie zniesiony

Lotnisko w Goleniowie. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

W Polsce mają je lotniska w Lublinie, Poznaniu i Krakowie, a jego zakup planuje też lotnisko w Goleniowie. Chodzi o specjalistyczny sprzęt, który pozwoli na zniesienie limitu płynów przewożonych w bagażu podręcznym.

Takie zmiany proponuje Unia Europejska, jednak to lotniska muszą się dostosować - mówi Krzysztof Domagalski, rzecznik portu lotniczego Szczecin-Goleniów.



- My planujemy, aby ten nowy sprzęt pojawił się już w nowym terminalu, w roku 2027. Z programu unijnego FENKS dostaliśmy dofinansowanie w kwocie 75 proc. wartości zakupu tego typu urządzeń. To jest kosz około 10 milionów złotych - dodaje Domagalski.



Obecnie obowiązuje limit 100 ml dla jednego płynu. Ich suma nie może przekroczyć litra w bagażu podręcznym.



