Żeglarskie ściganie na Dąbiu [ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Blisko 100 zawodników z zachodniej Polski startuje w regatach na jeziorze Dąbie w klasie Optimist w ramach drugiego dnia Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików rozgrywanych w Szczecinie.

Żeglarze do 12. roku z trzech województw: wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego walczą o mistrzowskie tytuły a także o możliwość startu w sprintach.



Z zawodnikami z Centrum Żeglarskiego, Hanią, Jankiem i Dawidem tuż przed startem rozmawiała nasza reporterka.



Jak ci się wczoraj żeglowało?

- Fajnie wczoraj było.

Dzisiaj jak się czujesz przed startem?

- Dobrze.

Jakie będą szanse na miejsce?

Pierwsza piątka.

A wczoraj które miejsce zajęłaś?

- Trzecie.

Które zająłeś miejsce?

- Czwarte. Mało wiało, bardzo mało.

Dzisiaj jak myślisz, że będzie?

- Lepiej. Trochę więcej będzie wiało.

- Czuję się dobrze, tylko trochę się stresuję, bo to, że wczoraj dobrze mi poszło, to tylko dlatego, że dobrze wystartowałem i przewidziałem zmiany. Myślę, że dobrze mi pójdzie. Postaram się dla Szczecina.



Oskar Sawicki, trener szczecińskich zawodników przyznaje, że wczorajsze warunki na jeziorze były trudne. - Pływaliśmy ze zmiennym szczęściem. Niektórzy potrafili dojechać te wyścigi w czołówce. Małe błędy w zasadzie zadecydowały o tym, że mieli gorsze te wyścigi, ale jeden wyścig na dobrą sprawie jeszcze nic nie pokazuje, więc dzisiaj mamy nowy dzień przed sobą i wszystko będzie dobrze - zapowiedział Sawicki.



Regaty potrwają do czwartku. Rozgrywane są w Centrum Żeglarskim przy ulicy Przestrzennej.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski