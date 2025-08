Nowe eksponaty w kołobrzeskim muzeum [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia Przemysław Polanin. Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Pamiątki po Marynarce Wojennej RP z lat pięćdziesiątych zaprezentowało w środę kołobrzeskie Muzeum Oręża Polskiego.

Mundury, zdjęcia, dokumenty oraz pamiątki związane z polskimi okrętami podwodnymi po raz pierwszy ujrzały światło dzienne.



Aleksander Ostasz, dyrektor muzeum mówi, że z posiadanymi artefaktami wiążą się historie marynarzy.



- Trafił do nas mundur marynarza Polskiej Marynarki Wojennej RP z lat 50. Jest to absolutny unikat i to jest naprawdę coś fenomenalnego, że ten mundur ma dokumenty, zdjęcia, więc możemy jakby tę sprawę pociągnąć dalej - dodaje Ostasz.



Dr Robert Dziemba apeluje z kolei i przekazywanie kolejnych pamiątek, które pozwolą na szersze pokazanie historii Marynarki Wojennej w naszym regionie.



- Jeżeli nie będziemy dbać o pamiątki kołobrzeskie, to one trafią w końcu na śmietnik. Często niestety właśnie z tej naszej kołobrzeskiej kompostowni je ratujemy - podkreśla Dziemba.



Zebrane dotychczas artefakty pokazano w oddziale Dzieje Oręża Polskiego przy ul. Armii Krajowej.



