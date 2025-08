Niezwykły eksponat w Morskim Centrum Nauki [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Dar Młodzieży i Morskie Centrum Nauki. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Nowy wyjątkowy eksponat w Morskim Centrum Nauki od środy wchodzi w skład wystawy stałej tej placówki.

Jest to model statku Canopée, jednostki służącej do transportu elementów rakiety Ariane 6.



Ciekawym jest to, że kadłub statku właściwego zbudowała Partner Stocznia Sp. z o.o. z siedzibą w Policach. Model statku, który będziemy mogli oglądać w MCN, również użyczyła ta firma.



Ten statek typu Roro, dostosowany do przewozu ładunków kołowych, to pierwszy na świecie hybrydowy statek towarowy, napędzany energią wiatrową.



- Właściwie ten statek miał nietypowy ładunek, bo były to fragmenty rakiety Ariane 6 Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ariane 6 odbyła na statku Canopée podróż do Gujany Francuskiej - tłumaczy Karolina Blum, kierownik planetarium w Morskim Centrum Nauki.



Uroczyste odsłonięcie modelu statku Canopée oraz wykład w Planetarium pt. "Tam, gdzie niebo spotyka się z morzem, czyli Ariane 6 i Canopée na wspólnym kursie". W środę o godz. 18 wykład poprowadzi Miłosz Wojciechowski.



Autorka edycji: Joanna Chajdas