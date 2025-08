Komunikacja miejska w Świnoujściu szuka kierowców [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Komunikacja Autobusowa w Świnoujściu przechodzi rewolucję. Ale nie taką związaną ze zwolnieniami, a z zatrudnieniami. Większy tabor i nowe trasy wymogły na władzach spółki poszukiwań nowych kierowców.

Nowe trasy i nowe przystanki to także nowe wyzwania i nowi kierowcy, których komunikacja autobusowa w Świnoujściu bardzo potrzebuje.



Jak mówi Beata Radziszewska z Korupa, spółka chce zatrudnić pięciu kierowców: - Mogą być to panie, mogą być to panowie, którzy mają uprawnienia prawa jazdy kategorii D i uprawnienie do przewozu osób i rzeczy.



Zdaniem pani prezes zachętą może być między innymi dobra pensja: - Mamy dodatkowe gratyfikacje do wynagrodzenia zasadniczego. Od 1 września minimalne wynagrodzenie bez dodatków to będzie 5900 zł brutto.



W tej chwili komunikacja zatrudnia 56 kierowców.



Autorka edycji: Joanna Chajdas