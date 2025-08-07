Usuną przyczynę zalewania Górek Ustowskich

Dobra wiadomość dla działkowiczów posiadających swoje ogródki na szczecińskich Górkach Ustowskich.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej rozpoczął procedurę usunięcia - w trybie awaryjnym - przepustu, który jest przyczyną zalewania pobliskiego terenu.
Przepust ten znajduje się pod starym nasypem kolejowym. Zdaniem ekspertów, jego niedrożność powoduje także zalewanie pobliskiej drogi.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Przepust ten znajduje się pod starym nasypem kolejowym. Zdaniem ekspertów, jego niedrożność powoduje także zalewanie pobliskiej drogi.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski