Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Usuną przyczynę zalewania Górek Ustowskich

Region Julia Nowicka

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin/Archiwum]
Dobra wiadomość dla działkowiczów posiadających swoje ogródki na szczecińskich Górkach Ustowskich.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej rozpoczął procedurę usunięcia - w trybie awaryjnym - przepustu, który jest przyczyną zalewania pobliskiego terenu.

Przepust ten znajduje się pod starym nasypem kolejowym. Zdaniem ekspertów, jego niedrożność powoduje także zalewanie pobliskiej drogi.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Śmiertelny atak nożownika w Policach
    (od 03 sierpnia oglądane 11081 razy)
  2. Śmiertelny wypadek i utrudnienia na DK10
    (od 03 sierpnia oglądane 8275 razy)
  3. Podejrzani o śmiertelny atak w Policach zatrzymani [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 7294 razy)
  4. Pijana policjantka z bronią na stacji paliw
    (od 01 sierpnia oglądane 5923 razy)
  5. Wandale na wakacjach w Kołobrzegu
    (od 02 sierpnia oglądane 5222 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 15:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Film ku przestrodze. Tramwaj zderzył się z hulajnogą [WIDEO]
Szczecinianka miała w domu blisko ćwierć kilograma narkotyków [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nowe eksponaty w kołobrzeskim muzeum [WIDEO, ZDJĘCIA]
Przywrócą dawny blask zabytkowej kamienicy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Stacja uzdatniania wody w Pilchowie przejdzie gruntowny remont [WIDEO, ZDJĘCIA]
Owacyjne przyjęcie Orkiestry Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty