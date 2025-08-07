Zmora kierowców autobusów w Świnoujściu

Kierowca zablokował autem przejazd autobusu na pętli Wiatrak w Świnoujściu. Pojazd komunikacji miejskiej przez 40 minut nie mógł przejechać. W Świnoujściu wąskie uliczki i samochody turystów, parkujących w niedozwolonych miejscach, powodują opóźnienia w rozkładach jazdy.

- Blokowanie tras i utrudnianie przejazdu to w turystycznym mieście norma - mówi Grzegorz Zdańkowski, kierowca świnoujskiej komunikacji autobusowej. - Autobus na pętli Wiatrak nie mógł przejechać przez źle zaparkowany pojazd. 40 minut było oczekiwanie na służby. W międzyczasie znalazł się właściciel i odjechał.





Beata Radziszewska-Skorupa, prezes spółki dodaje, że kierowcy borykają się z wieloma trudnościami. - Mnogość turystów powoduje to, że źle często parkują. Wydaje im się, że zatrzyma się tylko na chwilę, podejdzie do swojego miejsca zakwaterowania, a to jest najczęściej od 15 minut do pół godziny.







Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Władze spółki pracują nad redukcją komunikacyjnych utrudnień. Nowe rozwiązania mają wejść w życie z początkiem września.