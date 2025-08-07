Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Mieszkańcy i firmy mogą odbierać przepustki na wydarzenie Żagle 2025

Region Julia Nowicka

Fot. zagleszczecin.eu
Fot. zagleszczecin.eu
Mieszkańcy okolic Wałów Chrobrego i Łasztowni mogą odbierać specjalne przepustki. To w związku z imprezą "Żagle 2025" i ograniczeniem ruchu drogowego w jej rejonie.
Żeby taką przepustkę otrzymać, trzeba w biurze przy ul. Jana z Kolna pokazać dowolny dowód zamieszkania - mówiła w naszej audycji "Czas Reakcji" Celina Wołosz z Żeglugi Szczecińskiej.

- Najlepiej opłacony rachunek z adresem lokalu lub zaświadczenie o zameldowaniu pod właściwym adresem. To przynosimy do naszego biura, a tam panie dają jedną przepustkę na lokal mieszkaniowy, a dwie przepustki na firmę - mówi Wołosz.

Mieszkańcy, którzy wyjechali i zostawili samochód w tej strefie, nie muszą się martwić, że pojazd zostanie odholowany. Jeśli wrócą w trakcie imprezy, wciąż mogą przepustkę odebrać - zapewniała rzeczniczka.

- Zapraszamy także do biura przepustek do 17 sierpnia, do godziny 18. Jesteśmy cały czas, więc można przyjść i te przepustki odebrać, spokojnie później wyjechać i wjechać po wakacjach - mówi Wołosz.

Biuro przepustek przy ul. Jana z Kolna 6 czynne jest codziennie od 8 do 18.


Edycja tekstu: Michał Król
