Prezydent w sprawie CPK. Pełnomocnik rządu i ekspert komentują

Centralny Port Komunikacyjny. Materiały promocyjne

Prezydent Karol Nawrocki podpisze po południu projekt nowelizacji ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Ma on zawierać rozwiązania, które powstały w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy.

Do nowelizacji ustawy o CPK prezydent Karol Nawrocki nawiązał już w trakcie swojego wczorajszego orędzia.



- Aby państwo polskie było miejscem wielkich przełomowych projektów, takich jak Centralny Port Komunikacyjny - mówił w orędziu prezydent.



Pełnomocnik rządu do spraw budowy portu Maciej Lasek mówi krótko. - Co ja mogę poradzić? Albo zmianę doradców, albo po prostu słuchanie się ekspertów - mówi Lasek.



Zaraz dodaje, jakie byłyby skutki powrotu do założeń sprzed kilku lat. - Z obniżeniem prędkości pociągów na Y, z zaplanowaniem centralnego węzła przesiadkowego, a nie centralnego portu komunikacyjnego - podkreśla Lasek.



Ruch nowego prezydenta krytykuje także ekspert transportowy Adrian Furgalski. Wskazał, że miałoby to negatywny wpływ na inwestycje. - Stworzylibyśmy na początku lotnisko, które ma mniejszą przepustowość niż w tej chwili planowane - powiedział Furgalski.



Nowe lotnisko ma być gotowe za siedem lat.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski