Szczecinianka miała w domu blisko ćwierć kilograma narkotyków [WIDEO, ZDJĘCIA]

32-latka trzymała w swoim mieszkaniu ponad 240 gramów mefedronu i marihuany. Zatrzymali ją szczecińscy policjanci.

Edycja tekstu: Michał Król

Oprócz sporej ilości narkotyków, w mieszkaniu kobiety funkcjonariusze znaleźli też wagę elektroniczną.32-latka usłyszała zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających i ich sprzedaży. Trafiła do aresztu na dwa miesiące. O jej losie zdecyduje sąd.