Właściciele sklepów chcą zaskarżyć uchwałę o nocnej prohibicji [ZDJĘCIA]

Właściciele całodobowych sklepów monopolowych chcą zaskarżyć uchwałę o nocnej prohibicji.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Od piątku alkohol będziemy mogli kupić tylko w lokalach gastronomicznych i nie na wynos. Z tą decyzją wciąż nie zgadzają się przedsiębiorcy i za pośrednictwem prawnika złożą skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.Jak mówi ich przedstawiciel, radca prawny Paweł Juras, "to będzie martwe prawo", które wiązać się będzie z wieloma zwolnieniami z pracy.- Mamy doświadczenia z innych miast. Rynek nie zna próżni... Sprzedaż w sklepach w tym momencie będzie zastępowana przez dowożenie, donoszenie, przez różnych domokrążców, którzy niestety będą chcieli tę lukę zapełnić - podkreśla Juras.Prawnik wskazuje, że podczas uchwalania prohibicji miało dojść do nieprawidłowości. - Chociażby nie uzyskano wszystkich wymaganych opinii rad osiedlowych. Nie wzięto też pod uwagę i nie ustosunkowano się do przestróg Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która pokazywała zagrożenia płynące z wprowadzenia takiego zakazu i to realne, bo takie, które wystąpiły w innych miastach - dodaje Juras.Złożenie skargi na uchwałę zapowiedzieli również działacze Konfederacji.