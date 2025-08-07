Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Właściciele sklepów chcą zaskarżyć uchwałę o nocnej prohibicji [ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Właściciele całodobowych sklepów monopolowych chcą zaskarżyć uchwałę o nocnej prohibicji.
Nocna prohibicja w Szczecinie. Egzekwowaniem zakazu zajmie się policja

Nocna prohibicja w Szczecinie. Egzekwowaniem zakazu zajmie się policja

Szczecińska nocna prohibicja wchodzi w życie. Protesty nie ustają
Częściowa prohibicja w Szczecinie od północy
Szczecinianie podzieleni w sprawie nocnej prohibicji
Od piątku alkohol będziemy mogli kupić tylko w lokalach gastronomicznych i nie na wynos. Z tą decyzją wciąż nie zgadzają się przedsiębiorcy i za pośrednictwem prawnika złożą skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.

Jak mówi ich przedstawiciel, radca prawny Paweł Juras, "to będzie martwe prawo", które wiązać się będzie z wieloma zwolnieniami z pracy.

- Mamy doświadczenia z innych miast. Rynek nie zna próżni... Sprzedaż w sklepach w tym momencie będzie zastępowana przez dowożenie, donoszenie, przez różnych domokrążców, którzy niestety będą chcieli tę lukę zapełnić - podkreśla Juras.

Prawnik wskazuje, że podczas uchwalania prohibicji miało dojść do nieprawidłowości. - Chociażby nie uzyskano wszystkich wymaganych opinii rad osiedlowych. Nie wzięto też pod uwagę i nie ustosunkowano się do przestróg Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która pokazywała zagrożenia płynące z wprowadzenia takiego zakazu i to realne, bo takie, które wystąpiły w innych miastach - dodaje Juras.

Złożenie skargi na uchwałę zapowiedzieli również działacze Konfederacji.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Jak mówi ich przedstawiciel, radca prawny Paweł Juras, "to będzie martwe prawo", które wiązać się będzie z wieloma zwolnieniami z pracy.
Prawnik wskazuje, że podczas uchwalania prohibicji miało dojść do nieprawidłowości.
Relacja Julii Nowickiej z programu "Tematy i Muzyka".

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Śmiertelny atak nożownika w Policach
    (od 03 sierpnia oglądane 11105 razy)
  2. Śmiertelny wypadek i utrudnienia na DK10
    (od 03 sierpnia oglądane 8374 razy)
  3. Podejrzani o śmiertelny atak w Policach zatrzymani [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 7341 razy)
  4. Pijana policjantka z bronią na stacji paliw
    (od 01 sierpnia oglądane 5970 razy)
  5. Wandale na wakacjach w Kołobrzegu
    (od 02 sierpnia oglądane 5441 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 22:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Film ku przestrodze. Tramwaj zderzył się z hulajnogą [WIDEO]
Szczecinianka miała w domu blisko ćwierć kilograma narkotyków [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nowe eksponaty w kołobrzeskim muzeum [WIDEO, ZDJĘCIA]
Przywrócą dawny blask zabytkowej kamienicy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Stacja uzdatniania wody w Pilchowie przejdzie gruntowny remont [WIDEO, ZDJĘCIA]
Owacyjne przyjęcie Orkiestry Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty