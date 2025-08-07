Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Chętni do decydowania o sprawach osiedla poszukiwani

Region Julia Nowicka

Łukasz Kadłubowski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Łukasz Kadłubowski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Urszula Pańka. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Urszula Pańka. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Przez miesiąc mieszkańcy Szczecina mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Rad Osiedli. Wybory odbędą się na 37 osiedlach w mieście.
Jak tłumaczy Przewodnicząca Rady Osiedla Krzekowo-Bezrzecze Joanna Pieciukiewicz - rada osiedla pełni funkcję mini urzędu.

- Takim kontaktem, gdzie każdy mieszkaniec może się zgłosić, przyjść, zadzwonić, porozmawiać, poskarżyć się, poprosić o radę i tak się dzieje. Mieszkańcy nas proszą o tak zwane mediację, rozwiązywanie konfliktów, nawet sąsiedzkich - mówi Pieciukiewicz.

Większość rad liczy 15 członków, a na Gumieńcach i Pogodnie jest ich 21. Aby zostać radnym trzeba spełnić trzy wymagania - mówi zastępca prezydenta Łukasz Kadłubowski.

- Są trzy podstawowe kryteria: 18 lat, miejsce zamieszkania i 20 podpisów mieszkańców naszego miasta. I to są kryteria, które trzeba złożyć formalnie, a później już jeżeli chodzi o konkretne wybory, to już kandydaci i wyborcy będą podejmować swoje decyzje - mówi Kadłubowski.

Kandydatów można zgłaszać do 7 września. Wybory odbędą się 28 września.

Edycja tekstu: Michał Król
