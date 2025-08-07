Chętni do decydowania o sprawach osiedla poszukiwani

Przez miesiąc mieszkańcy Szczecina mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Rad Osiedli. Wybory odbędą się na 37 osiedlach w mieście.

Edycja tekstu: Michał Król

Jak tłumaczy Przewodnicząca Rady Osiedla Krzekowo-Bezrzecze Joanna Pieciukiewicz - rada osiedla pełni funkcję mini urzędu.- Takim kontaktem, gdzie każdy mieszkaniec może się zgłosić, przyjść, zadzwonić, porozmawiać, poskarżyć się, poprosić o radę i tak się dzieje. Mieszkańcy nas proszą o tak zwane mediację, rozwiązywanie konfliktów, nawet sąsiedzkich - mówi Pieciukiewicz.Większość rad liczy 15 członków, a na Gumieńcach i Pogodnie jest ich 21. Aby zostać radnym trzeba spełnić trzy wymagania - mówi zastępca prezydenta Łukasz Kadłubowski.- Są trzy podstawowe kryteria: 18 lat, miejsce zamieszkania i 20 podpisów mieszkańców naszego miasta. I to są kryteria, które trzeba złożyć formalnie, a później już jeżeli chodzi o konkretne wybory, to już kandydaci i wyborcy będą podejmować swoje decyzje - mówi Kadłubowski.Kandydatów można zgłaszać do 7 września. Wybory odbędą się 28 września.