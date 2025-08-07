Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Kapadocja w Zachodniopomorskiem

Region Anna Łukaszek

Fot. Facebook / Festiwal Balonowy Szczecinek
Fot. Facebook / Festiwal Balonowy Szczecinek
Ponad 30 załóg pilotów z Polski i Europy, pokazy flyboardowe i ognisty konwój. W Szczecinku startuje międzynarodowy Festiwal Balonowy Szczecinek. To największa tego typu impreza w kraju.
Do Szczecinka, miasteczka na wschodzie naszego regionu, przybyli piloci z Niemiec, Szwecji czy Włoch, z balonami w rożnych kolorach i kształtach, np. serca.

Po godzinie 19.00 odbędą się pierwsze starty balonów z palcu koncertowego na Osiedlu Zachód. Te będą się odbywać codziennie - również o 5 rano. W czwartek po zmroku - ok. godziny 21:30 - będzie widowiskowy przejazd ulicami konwoju załóg balonowych - piloci uruchomią palniki.

Oprócz pokazów balonowych, będzie można też zobaczyć akrobacje paralotniarzy Eskadry Paralotniowej Koszalin czy pokazy flyboradowe nad jeziorem Trzesiecko, czyli na specjalnych deskach unoszących się nad wodą.

W sobotę wieczorem, po godzinie 22.00, rozpocznie się finałowa Nocna Gala Balonowa.

W ramach festiwalu będzie też strefa gastro i mobilna strefa słodkości, na miejscu gry i zabawy dla młodszych i starszych. Dodajmy, że nie tylko będzie można podziwiać loty, ale także będzie można odpłatnie wzbić się w powietrze w gondoli.

Festiwal Balonowy Szczecinek trwa do niedzielnego rana, kiedy to odbędą się ostatnie loty na pożegnanie. Te są zaplanowane na 6.00.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Anny Łukaszek.

Najnowsze podcasty