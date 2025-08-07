Kapadocja w Zachodniopomorskiem

Ponad 30 załóg pilotów z Polski i Europy, pokazy flyboardowe i ognisty konwój. W Szczecinku startuje międzynarodowy Festiwal Balonowy Szczecinek. To największa tego typu impreza w kraju.

Edycja tekstu: Michał Król

Do Szczecinka, miasteczka na wschodzie naszego regionu, przybyli piloci z Niemiec, Szwecji czy Włoch, z balonami w rożnych kolorach i kształtach, np. serca.Po godzinie 19.00 odbędą się pierwsze starty balonów z palcu koncertowego na Osiedlu Zachód. Te będą się odbywać codziennie - również o 5 rano. W czwartek po zmroku - ok. godziny 21:30 - będzie widowiskowy przejazd ulicami konwoju załóg balonowych - piloci uruchomią palniki.Oprócz pokazów balonowych, będzie można też zobaczyć akrobacje paralotniarzy Eskadry Paralotniowej Koszalin czy pokazy flyboradowe nad jeziorem Trzesiecko, czyli na specjalnych deskach unoszących się nad wodą.W sobotę wieczorem, po godzinie 22.00, rozpocznie się finałowa Nocna Gala Balonowa.W ramach festiwalu będzie też strefa gastro i mobilna strefa słodkości, na miejscu gry i zabawy dla młodszych i starszych. Dodajmy, że nie tylko będzie można podziwiać loty, ale także będzie można odpłatnie wzbić się w powietrze w gondoli.Festiwal Balonowy Szczecinek trwa do niedzielnego rana, kiedy to odbędą się ostatnie loty na pożegnanie. Te są zaplanowane na 6.00.