Dwa jeziora z regionu wśród najczystszych akwenów w Polsce [LISTA]

Dwa zachodniopomorskie jeziora: Bytyń na Pojezierzu Wałeckim i Spore w powiecie szczecineckim, znalazły się na liście najczystszych akwenów w Polsce.
Zestawienie przygotował Główny Inspektorat Ochrony Środowiska dla Polskiej Agencji Prasowej. GIOŚ użył pomiarów z 2024 roku wykonanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Objęte nim były także rzeki, zbiorniki zaporowe i wody przybrzeżne np. Zalew Szczeciński. Lista nie ma charakteru rankingu, a raczej stanowi pomoc przy wyborze miejsca podróży.
GIOŚ przeprowadza badania, sprawdzając jakość wody w ponad czterech tysiącach punktów kontrolnych. Każdego roku badane są inne akweny dlatego za rok lista na pewno się zmieni.
Najczystsze jeziora w 2024 roku:
Bałędź (woj. podlaskie)
Białe Filipowskie (woj. podlaskie)
Gwiazda (woj. kujawsko-pomorskie)
Białe koło Sytniej Góry (woj. pomorskie)
Kozie, Ostrowite (woj. pomorskie)
Kownackie (woj. wielkopolskie)
Betyń, Spore (woj. zachodniopomorskie)
Najczystsze rzeki w 2024 roku:
Wołkuszanka (woj. podlaskie)
Bielska Struga (woj. kujawsko-pomorskie)
Brodek (woj. pomorskie)
Radunia - od Jez. Ostrzyckiego do Strzelenki (woj. pomorskie)
Zbrzyca (woj. pomorskie)
Piława - od zbiornika Nadarzyckiego do ujścia (woj. wielkopolskie)
Płytnica - od Kanału Sypniewskiego do ujścia (woj. wielkopolskie)
Rurzyca (woj. wielkopolskie)
Lubaczówka (woj. podkarpackie)
Drawa - od Studzienicy do Mierzęckiej Strugi (woj. lubuskie)
Edycja tekstu: Michał Król