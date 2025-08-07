Dwa jeziora z regionu wśród najczystszych akwenów w Polsce [LISTA]

Dwa zachodniopomorskie jeziora: Bytyń na Pojezierzu Wałeckim i Spore w powiecie szczecineckim, znalazły się na liście najczystszych akwenów w Polsce.

GIOŚ przeprowadza badania, sprawdzając jakość wody w ponad czterech tysiącach punktów kontrolnych. Każdego roku badane są inne akweny dlatego za rok lista na pewno się zmieni.







Najczystsze jeziora w 2024 roku:

Bałędź (woj. podlaskie)

Białe Filipowskie (woj. podlaskie)

Gwiazda (woj. kujawsko-pomorskie)

Białe koło Sytniej Góry (woj. pomorskie)

Kozie, Ostrowite (woj. pomorskie)

Kownackie (woj. wielkopolskie)

Betyń, Spore (woj. zachodniopomorskie)





Najczystsze rzeki w 2024 roku:

Wołkuszanka (woj. podlaskie)

Bielska Struga (woj. kujawsko-pomorskie)

Brodek (woj. pomorskie)

Radunia - od Jez. Ostrzyckiego do Strzelenki (woj. pomorskie)

Zbrzyca (woj. pomorskie)

Piława - od zbiornika Nadarzyckiego do ujścia (woj. wielkopolskie)

Płytnica - od Kanału Sypniewskiego do ujścia (woj. wielkopolskie)

Rurzyca (woj. wielkopolskie)

Lubaczówka (woj. podkarpackie)

Drawa - od Studzienicy do Mierzęckiej Strugi (woj. lubuskie)



Edycja tekstu: Michał Król

Zestawienie przygotował Główny Inspektorat Ochrony Środowiska dla Polskiej Agencji Prasowej. GIOŚ użył pomiarów z 2024 roku wykonanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Objęte nim były także rzeki, zbiorniki zaporowe i wody przybrzeżne np. Zalew Szczeciński. Lista nie ma charakteru rankingu, a raczej stanowi pomoc przy wyborze miejsca podróży.