Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Gmina Goleniów walczy z nielegalnymi wysypiskami śmieci i testuje fotopułapki.

Te mają robić zdjęcia i pomóc w identyfikacji osób, które śmieci podrzucają do lasów albo na łąki, zamiast do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK.



Fotopułapki są umieszczone w okolicach Pucic, a w Goleniowie na ulicach Wojska Polskiego i Rybackiej, a także w Helenowie - mówi kierownik Biura Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Łukasz Jaroszewicz.



- Jest to też test, jak one będą się sprawdzać, i czy w tych miejscach nie będzie już dochodziło do nielegalnego porzucania odpadów. Jeśli ten system się sprawdzi, będziemy chcieli go rozwijać - podkreśla.



Jaroszewicz dodaje, że rozwiązanie na razie się sprawdza. - Od momentu, w którym w tych miejscach uprzednio wytypowanych jako te, w których najczęściej dochodzi do nielegalnego porzucania odpadów, w zasadzie nie mamy zgłoszeń, co do podrzucania odpadów w tych konkretnych miejscach - tłumaczy Jaroszewicz.



Za nielegalne wyrzucanie śmieci grożą kary grzywny, a w niektórych przypadkach nawet więzienia.



Autorka edycji: Joanna Chajdas