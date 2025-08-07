Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Goleniów walczy z nielegalnymi wysypiskami śmieci

Region Kamila Kozioł

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Gmina Goleniów walczy z nielegalnymi wysypiskami śmieci i testuje fotopułapki.
Te mają robić zdjęcia i pomóc w identyfikacji osób, które śmieci podrzucają do lasów albo na łąki, zamiast do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK.

Fotopułapki są umieszczone w okolicach Pucic, a w Goleniowie na ulicach Wojska Polskiego i Rybackiej, a także w Helenowie - mówi kierownik Biura Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Łukasz Jaroszewicz.

- Jest to też test, jak one będą się sprawdzać, i czy w tych miejscach nie będzie już dochodziło do nielegalnego porzucania odpadów. Jeśli ten system się sprawdzi, będziemy chcieli go rozwijać - podkreśla.

Jaroszewicz dodaje, że rozwiązanie na razie się sprawdza. - Od momentu, w którym w tych miejscach uprzednio wytypowanych jako te, w których najczęściej dochodzi do nielegalnego porzucania odpadów, w zasadzie nie mamy zgłoszeń, co do podrzucania odpadów w tych konkretnych miejscach - tłumaczy Jaroszewicz.

Za nielegalne wyrzucanie śmieci grożą kary grzywny, a w niektórych przypadkach nawet więzienia.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Fotopułapki są umieszczone w okolicach Pucic, a w Goleniowie na ulicach Wojska Polskiego i Rybackiej, a także w Helenowie - mówi kierownik Biura Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Łukasz Jaroszewicz.
- Od momentu, w którym w tych miejscach uprzednio wytypowanych jako te, w których najczęściej dochodzi do nielegalnego porzucania odpadów, w zasadzie nie mamy zgłoszeń, co do podrzucania odpadów w tych konkretnych miejscach - tłumaczy Jaroszewicz.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Śmiertelny atak nożownika w Policach
    (od 03 sierpnia oglądane 11105 razy)
  2. Śmiertelny wypadek i utrudnienia na DK10
    (od 03 sierpnia oglądane 8374 razy)
  3. Podejrzani o śmiertelny atak w Policach zatrzymani [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 7341 razy)
  4. Pijana policjantka z bronią na stacji paliw
    (od 01 sierpnia oglądane 5970 razy)
  5. Wandale na wakacjach w Kołobrzegu
    (od 02 sierpnia oglądane 5441 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 22:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Film ku przestrodze. Tramwaj zderzył się z hulajnogą [WIDEO]
Szczecinianka miała w domu blisko ćwierć kilograma narkotyków [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nowe eksponaty w kołobrzeskim muzeum [WIDEO, ZDJĘCIA]
Przywrócą dawny blask zabytkowej kamienicy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Stacja uzdatniania wody w Pilchowie przejdzie gruntowny remont [WIDEO, ZDJĘCIA]
Owacyjne przyjęcie Orkiestry Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty