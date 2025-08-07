Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Mistrzostwa Polski w Naśladowaniu Ptaków. Możesz zdobyć dziką kartę

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin/Archiwum]
Zapisy na drugie mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków skończyły się, ale Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków daje chętnym jeszcze jedną szansę.
Wystarczy umieścić na TikToku nagranie, na którym naśladuje się głos wybranego ptaka, opublikować z odpowiednimi hashtagami i oznaczyć konto OTOP. Zwycięzca tej tzw. dzikiej karty dostanie się prosto do finału mistrzostw.

Zgłoszenia można publikować do 31 sierpnia 2025, a finał odbędzie się 12 września w Warszawie.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

