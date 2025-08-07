Mieszkańcy walczą o całoroczne lodowisko w Szczecinie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Mieszkańcy nie ustępują w walce o całoroczne lodowisko w Szczecinie. Rok temu złożyli do prezydenta miasta petycję w sprawie budowy obiektu, po której sprawa ucichła.

Teraz do szczecińskiego magistratu trafił projekt uchwały obywatelskiej, pod którym podpisało się tysiąc osób. Do władz miasta zwrócili się też młodzi hokeiści z drużyny Northstars Szczecin.



- Walczymy już dwa lata i się nie poddajemy, liczymy, że inni też się nie poddadzą. Po prostu chcemy, żeby zbudowali to lodowisko, żeby przekonać w tej sprawie w końcu prezydenta. Po prostu, dla nas jest to oczywiste, że lodowisko jest dobrą inwestycją dla Szczecina - mówią młodzi sportowcy.



- Na pewno projekt jest jakimś drogowskazem, jak doprowadzić do budowy lodowiska. Nie chodzi o to, że dzisiaj czy jutro, ale chodzi o to, żeby to lodowisko całoroczne w Szczecinie kiedyś powstało - dodaje Aleksander Pluciński, przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Budowy Całorocznego Lodowiska Miejskiego w Szczecinie.



Pomysł jest ciekawy, więc dopisujemy sobie tę inwestycję do listy priorytetów w obszarze sportu - zapewnia zastępca prezydenta Szczecina, Marcin Biskupski.



- Natomiast - w chwili obecnej - po pierwsze nie mamy na to środków finansowych, po drugie nie mamy wybranej lokalizacji, po trzecie nie ma żadnej dokumentacji, po czwarte nie ma żadnych możliwości pozyskania dofinansowania w dniu dzisiejszym - dodaje Biskupski.



Budowa całorocznego lodowiska to koszt kilkudziesięciu milionów złotych.



Autorka edycji: Joanna Chajdas