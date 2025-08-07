Pierwsze takie wakacje w Świnoujściu [ZDJĘCIA]

280 dzieci wzięło udział w miejskich półkoloniach w Świnoujściu. To pierwsze wakacyjne kolonie zorganizowane przez miasto.
I dzieci, i opiekunowie są pod wrażeniem bogatego programu zajęć. - Byliśmy w kinie, w Wolinie w Wiosce Wikingów, w Szczecinie w muzeum. Jestem na dwóch turnusach... - wymienia młody uczestnik.
- Jest co robić, jest to troszeczkę inna opieka niż w szkole podczas lekcji. To czas wolny, więc taki, który ma być z natury rzeczy luźniejszy. W każdym dniu mamy coś fajnego w repertuarze - zapewnia Helena Rzepecka, kierownik półkolonii w Szkole Podstawowej nr 4.
W piątek zajęcia kończy ostatni turnus. Łącznie samorząd dla uczniów zorganizował trzy turnusy po dwa tygodnie.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
