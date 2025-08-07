PKP Intercity przygotowuje więcej miejsc w pociągach

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ponad 20 tys. dodatkowych miejsc w pociągach PKP Intercity na najbliższy weekend.

Przewoźnik wydłuży składy kursujące do popularnych nadmorskich miejscowości - między innymi Kołobrzegu czy Świnoujścia. Więcej miejsc zapanowano także w pociągach jadących do Krakowa, Zakopanego czy Przemyśla.



- To będzie bardzo duże ułatwienie dla podróżnych - informuje Maciej Dutkiewicz, rzecznik prasowy PKP Intercity. - W moim projekcie, przygotowanym i podpisanym przed momentem, domagam się jednoznacznie, drodzy państwo, powrotu do zrównoważonego rozwoju i do tego, aby Centralny Port Komunikacyjny nie był kołem bez szprych, a był kołem ze wszystkimi szprychami. Miasto Kalisz nie może być rozjechane przez szybką kolej - dodaje Dutkiewicz.



Przez ostatnie wakacyjne weekendy pociągami PKP Intercity podróżowało prawie milion osób.



