Radio Szczecin » Region
PKP Intercity przygotowuje więcej miejsc w pociągach

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Ponad 20 tys. dodatkowych miejsc w pociągach PKP Intercity na najbliższy weekend.
Przewoźnik wydłuży składy kursujące do popularnych nadmorskich miejscowości - między innymi Kołobrzegu czy Świnoujścia. Więcej miejsc zapanowano także w pociągach jadących do Krakowa, Zakopanego czy Przemyśla.

- To będzie bardzo duże ułatwienie dla podróżnych - informuje Maciej Dutkiewicz, rzecznik prasowy PKP Intercity. - W moim projekcie, przygotowanym i podpisanym przed momentem, domagam się jednoznacznie, drodzy państwo, powrotu do zrównoważonego rozwoju i do tego, aby Centralny Port Komunikacyjny nie był kołem bez szprych, a był kołem ze wszystkimi szprychami. Miasto Kalisz nie może być rozjechane przez szybką kolej - dodaje Dutkiewicz.

Przez ostatnie wakacyjne weekendy pociągami PKP Intercity podróżowało prawie milion osób.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
