Poseł Michał Jach wraca do Sejmu, ale wciąż chce działać dla regionu

Region Antoni Stefański

Michał Jach. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Michał Jach. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Szykują się zmiany na Wiejskiej - w ławach poselskich zasiądą radni Sejmiku Michał Jach i Marek Subocz z Prawa i Sprawiedliwości. Zastąpią Zbigniewa Boguckiego i Pawła Szefernakera, którzy zostali powołani do kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego.
Dla Michała Jacha to będzie powrót do Sejmu po półtorarocznej nieobecności. Od września dalej będę działać dla dobra mieszkańców nie tylko Stargardu, ale i całego regionu - zapewnia poseł PiS.

- Dobrze się składa, bo Stargard przez dwa lata po raz pierwszy od 1989 roku nie miał posła. Jako trzecie miasto w województwie myślę, że od września będzie znów posiadało swojego posła - podkreśla Jach.

Przez 8 lat rządów PiS robiono wszystko, aby stargardzianom żyło się lepiej, a obecny rząd tylko opowiada, co może zrobić, a tego nie realizuje - ocenia Jach.

- Piękna nasza kolegiata została odnowiona kosztem ponad 20 milionów złotych. W tej chwili trwa drugi etap, mający zakończyć całkowicie już tą restaurację, to dodatkowe 15 milionów z pieniędzy unijnych. Ten konkurs się nie rozstrzygnął przed wyborami, dopiero później. No i oczywiście Stargard tych pieniędzy nie dostał... - dodaje Jach.

Michał Jach zasiadał w Sejmie w latach 2011-2023. Jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości od 2001 roku.

Mandat radnego Sejmiku obejmie po nim najprawdopodobniej Elżbieta Wójtowicz z Dębna.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Antoniego Stefańskiego z programu "Tematy I Muzyka".

Najnowsze podcasty