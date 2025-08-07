Szczeciński DPS proponuje wsparcie dla opiekunów

DPS przy ulicy Kruczej w Szczecinie. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

To dwie godziny przeznaczone dla opiekunów osób z chorobami otępiennymi np. Alzheimerem czy Parkinsonem, w czasie których mogą odetchnąć, wymienić się doświadczeniami, ale przede wszystkim, oderwać się od zadań związanych z całodobową troską o chorą osobę.

W Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Kruczej działa Centrum Wsparcia Niezapominajka, które organizuje spotkania Klubu Opiekuna.



- Te spotkania dwa razy w miesiącu, dają szansę, żeby opiekunowie chociaż na te dwie godziny zapomnieli o tym, co jest na zewnątrz - mówi Małgorzata Witko, terapeutka w Domu Pomocy Społecznej, przy ulicy Kruczej.



- Staram się nie opuszczać żadnego takiego spotkania, bo wychodzę z niego odświeżony. - Klub Opiekuna to cudowna sprawa. Widzę, że tutaj na stole, poza tym, że jest mały poczęstunek, mamy bańki mydlane. Będzie więc puszczanie baniek... - mówią uczestnicy.



Spotkania Klubu odbywają się dwa razy w miesiącu, następne będzie 20 sierpnia. Dołączyć można po kontakcie telefonicznym (91 455 87 03, wew. 118 lub 128) lub mailowym (centrum.wsparcia@dpskrucza.szczecin.pl) z Centrum Wsparcia, które oferuje także inne formy pomocy np. konsultacje prawne i psychologiczne.



Autorka edycji: Joanna Chajdas