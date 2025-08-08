Letni Jarmark Szczeciński na Jasnych Błoniach

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Prawie 80 wystawców z Polski i Europy pojawi się na Letnim Jarmarku Szczecińskim.

Od 10:00 na Jasnych Błoniach będzie można odwiedzać stragany z żywnością regionalną i zagraniczną, biżuterią, ceramiką, odzieżą, wyrobami z drewna i wikliny i z innymi akcesoriami - wylicza organizator imprezy Marcin Ziętal. Ale przy okazji wizyty na jarmarku można pomóc - dodaje.



- Każdego roku Jarmark Szczeciński organizowany jest dla chorego dziecka, dla którego organizujemy zbiórkę. Tym razem zbieramy dla Antosi, ma 11 lat. Dziewczynka choruje na Zespół Turnera, więc chcemy jej pomóc. Brakuje jeszcze niewielka suma i mam nadzieję, że się uda cel osiągnąć - podkreśla Ziętal.



Organizatorzy zapewniają znakomitą atmosferę wśród platanów, tym bardziej, że pogoda na najbliższy weekend ma być sprzyjająca.



- Od dwóch tygodni obserwuję pogodę, bo tutaj chyba już każdy ma dosyć tego deszczu i pochmurnej pogody. Weekend zapowiada się piękny, sprzyjający spacerom, więc ja bardzo zachęcam do odwiedzenia naszego jarmarku i oczywiście wsparcia zbiórki dla Tosi - dodaje Ziętal.



Letni Jarmark Szczeciński potrwa do niedzieli.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski